Este pasado lunes 19 de enero, un equipo especializado de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) acudió a la urbanización Campo «A2» de Ferrominera para la sustitución de 250 metros de cable conductor de energía, con un calibre de 500 MCM de 15 kV, a fin de robustecer la red eléctrica en este sector del estado Bolívar.

Desde la noche del domingo 18, la cuadrilla atendió puntos específicos en el cableado del sistema subterráneo que surte energía eléctrica a las comunidades de Villa Brasil, Campo «A1» y «A2», y parte de Villa Granada, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio en la parroquia Cachamay.

Krishna González, residente de la carrera Los Andes del Campo «A2» de Ferrominera, reconoció la labor de los trabajadores de CORPOELEC ante la contingencia: «Es increíble el esfuerzo de estos muchachos. Meterse allá abajo (alcantarilla eléctrica) no es nada fácil y, a pesar de eso, nos dieron una solución rápida…, de verdad que se merecen un premio».

Los circuitos que llevan la energía eléctrica a los hogares de la parroquia Cachamay están asociados a la subestación Ordaz. En este sentido, el equipo de expertos de la estatal eléctrica permanece en monitoreo constante, tanto de las redes eléctricas como de la subestación, con el propósito de fortalecer el sistema eléctrico y garantizar el bienestar de estos usuarios.