Investigadores chinos han logrado desarrollar un sistema táctico basado en Inteligencia Artificial (IA), el cual ha incrementado en un 95% la capacidad de detección de submarinos en las profundidades del mar y los océanos, creando una herramienta fácil y efectiva para la defensa ante posibles confrontaciones antibuque.

Los autores del estudio, sostienen que su tecnología reduciría al 5 % las probabilidades de escape de un sumergible, es decir, solo 1 de cada 20 tendría la oportunidad de evitar ser detectado y atacado por sus cazadores. Hasta el momento, los modernos sigilosos submarinos de propulsión nuclear, dotados de avanzados señuelos falsos, han tenido el porcentaje de supervivencia del 85 %, presentando una amenaza seria a la Armada china, pero la nueva tecnología representa un cambio de juego, según el estudio liderado por Meng Hao, del Instituto de Investigación y Desarrollo de Helicópteros de China.

El sistema develado por el equipo construye la imagen de lo que sucede bajo la superficie utilizando datos de sonoboyas lanzadas desde helicópteros, sensores subacuáticos, radares e incluso de la temperatura y niveles de sal del océano. A partir de esta información, el sistema reduce su foco de búsqueda a las zonas más probables y decide cómo ajustar los equipos y responder a las probables tácticas de huida del sumergible.

Pese a una amplia variedad de estrategias y contramedidas empleadas, el sistema logró detectar sumergibles el 95 % del tiempo en simulaciones computarizadas. Los investigadores sugieren que es posible aumentar aún más la eficacia del método, mediante el autoaprendizaje de la IA, la descentralización de caza —combinando barcos en la superficie y drones, tanto aéreos como bajo el agua— y la incorporación de nuevos equipos de recolección de datos.