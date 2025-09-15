Durante una rueda de prensa ofrecida a medios de comunicación nacionales e internacionales, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, señaló que «todos los migrantes son una altísima prioridad para la familia venezolana», y que a pesar de los ataques y amenazas que ha recibido la Nación por parte de los Estados Unidos, siempre se mantendrá unida y empoderada para la defensa de la Patria.

En este sentido, el jefe de Estado instó a las diferentes autoridades nacionales a crear un filme sobre el secuestro, tortura y liberación de los 252 venezolanos que estuvieron secuestrados en el Campo de Concentración de El Salvador (CECOT).

«La gente quiere ver y la verdad», experimentar lo qué es realmente, porque «si uno no experimenta lo que es la verdad, uno sencillamente es un fraude (…)», enfatizó el presidente Maduro.

En este orden de ideas, es importante recordar que el pasado 18 de julio, como parte del Plan Vuelta a la Patria, estos venezolanos pudieron regresar a su país, luego de haber sido detenidos en El Salvador, sin haber sido procesados formalmente ni presentados ante ningún juez. «A todos los vamos a rescatar, a todos los vamos a traer».

Con relación a los migrantes, además de los niños y niñas que mantienen retenidos en los Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro, denunció que el gobierno norteamericano aún tiene a más de 60 niños y niñas de edades tempranas, que no han entregado y han sido arrebatados de los brazos de sus familiares. «A todos los vamos a rescatar, a todos los vamos a traer», puntualizó Maduro.

Por tanto, el mandatario Nacional aseveró que Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en cuanto a Venezuela, solo opina lo que «le manda el Departamento de Estado escrito (…)», y que, respecto a los niños secuestrados, «Türk dice, esta boca no es mía».