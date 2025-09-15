El presidente de la Asociación de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), José Ricardo Álvarez informó este lunes que la producción nacional del rubro se ubica en 60% mientras que la importación alcanza un 40%.

Detalló que de la azúcar que se produce en el país, cerca de un 35% se dirige al consumo industrial y aproximadamente 65% va a los anaqueles de los supermercados.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio estimó que el consumo per cápita de azúcar en el país ronda entre un 20 y un 25 kilogramos por persona al año.