El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció una nueva jornada de cedulación para los venezolanos mayores de 18 años que aún no han tramitado su documento de identidad por primera vez.

A través de su cuenta de Instagram, el organismo detalló que los interesados pueden dirigirse a cualquier oficina del Saime para iniciar el proceso. Como parte del trámite, los solicitantes serán entrevistados por un supervisor del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para completar la gestión, es necesario presentar el acta de nacimiento original del solicitante. De manera opcional, se puede llevar la copia de la cédula de los padres.

El Saime indicó que, una vez que el CNE emita su respuesta, contactarán al usuario para que complete el proceso de cedulación en la misma oficina donde inició la solicitud. Para ello, es indispensable proporcionar un correo electrónico y un número de teléfono actualizados.

Plan especial para adultos mayores

En el marco de su programa Ruta José Gregorio Hernández, el Saime también anunció un despliegue nacional en geriátricos. El objetivo de esta iniciativa es renovar las cédulas de los adultos mayores que residen en estos centros.

El organismo destacó que continúa ofreciendo el servicio de cedulación a domicilio para aquellos que, debido a su avanzada edad o problemas de salud, no pueden trasladarse a las oficinas.

Para conocer más detalles sobre estas jornadas, puedes contactar directamente al Saime a través de sus canales oficiales.