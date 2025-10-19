La Iglesia católica venezolana considera que la reciente canonización en el Vaticano de los primeros santos venezolanos, el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, representa una fuente de esperanza para el futuro del país.

El presbítero Omar Porras, del Ordinariato Militar de Venezuela, destacó durante una misa en Caracas que ambos santos muestran el camino de cómo actuar, pensar y expresarse para que el amor divino se manifieste en cada individuo. Porras afirmó que la canonización invita a vivir con alegría, emoción, entusiasmo y, sobre todo, esperanza.

Además, expresó que el hecho de que estos santos sean para todos es un llamado a que los venezolanos y la iglesia misma puedan alcanzar la santidad. Resaltó que José Gregorio Hernández invita a abrir la mente y el corazón, especialmente a quienes se han distanciado de la Iglesia, acercándolos no sólo a Dios, sino también a él como intermediario de sus deseos y planes.

La ceremonia, oficiada por el papa León XIV en la plaza de San Pedro, reunió a cerca de 55.000 personas, entre ellas una importante representación venezolana que destacó por las banderas y camisetas con la imagen de los nuevos santos.

En simultáneo, en diversas ciudades venezolanas, fieles se congregaron en plazas públicas para celebrar el suceso, en un contexto de creciente tensión política con Estados Unidos y una prolongada crisis nacional.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó la canonización como una reivindicación de la identidad verdadera de los venezolanos. Por su parte, figuras de la oposición mayoritaria como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia también celebraron la proclamación, manifestando su esperanza por la llegada de un “nuevo milagro” que traerá luz y libertad a Venezuela.