Un total de 9.000 niños, niñas y jóvenes de todo el país se inscribieron para participar en la segunda edición de la Olimpiada Venezolana de Astronomía (OVA). La información fue dada a conocer por la viceministra para la Comunalización de la Ciencia para la Producción, Danmarys Hernández

Esta iniciativa forma parte del Programa Nacional Semilleros Científicos y tiene como objetivo central fomentar vocaciones tempranas en ciencia y tecnología a través de un acompañamiento formativo integral.

Hernández enfatizó que el enfoque del ministerio no es simplemente el de una competencia tradicional.»No es la competencia por competir. Nosotros aplicamos la filosofía de que estas olimpiadas es el medio para que los niños adquieran estas capacidades y tributen a la cultura científica. Comunalizar la ciencia».

Gracias a este programa, Venezuela logró resultados históricos en las Olimpiadas Internacionales de Astronomía en Rusia el año pasado. En esa edición, la delegación nacional obtuvo medallas de oro, bronce y diversas menciones especiales.

«Todo esto tiene que ver porque existe el programa y es una política del Estado venezolano», aseveró Hernández, al tiempo que valoró el apoyo de los Centros de Calidad Educativa para generar una base orgánica que permita la participación masiva.

Para la edición de 2026, las autoridades científicas proyectan alcanzar una clasificación de dos mil jóvenes. «No destaquemos la importancia de la clasificación, es el proceso de aprendizaje en todas las etapas», puntualizó la viceministra sobre el crecimiento del programa.

Actualmente, el Gobierno mantiene un despliegue territorial para masificar el conocimiento bajo la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán. «Hemos destinado distintos recursos pedagógicos, técnicas, herramientas», indicó Hernández.

Dicha misión se enfoca en nueve áreas estratégicas, entre las que destacan química, física, astronomía y robótica. También se incluyen disciplinas como programación, ecosocialismo, ciencias para la salud, producción y microscopía.