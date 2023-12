La feria de ilustración, arte e insumos, “Ilustrarte”, volvió a Puerto Ordaz, realizándose nuevamente en el Hotel Eurobuilding, ofreciendo un gran evento cargado de danzas, arte gráfico, cosplay, diseño, ponencias, artesanías, gastronomía, manualidades y mucho más.

La feria “Ilustrarte” fue creada por Apamates en Flor, una tienda virtual especializada en arte, dibujo y papelería, desarrollada por las organizadoras Andrea Puerta y Cristina García.

La idea del evento fue apoyar a los artistas e ilustradores de Ciudad Guayana, pues muchos no tienen la seguridad ni el espacio para exhibir sus obras, por ello, la iniciativa fue lograr que vendieran su arte y valoraran su trabajo.

“Apoyen tanto las manualidades, a los artesanos e ilustradores, no importa si no lo pueden apoyar monetariamente, nada más con decirles, me encanta lo que haces, ellos se llenan de una gratificación enorme y los ayuda, los motiva a seguir, porque realmente lo que hacen es hermoso y lleva trabajo” expresó Andrea Puerta.

Este año lograron realizar dos ediciones, siendo la primera en junio, ambas con una amplia recepción pública de más de 500 personas, y tienen planeado realizar más ediciones, una por año.

Contó con diversas actividades e invitados especiales, como la ponencia de la cosplayer profesional y jueza de la pasarela, Isbelys López Herrera, la presentación del músico y cuatrero, Roney Silva, el conversatorio de la fundadora de “Buscadores de Libros”, Mariela Mendoza, la ponencia de la bailarina profesional de flamenco, Oriana Armesto y el jurado profesional del cosplay Diego Battou y Nayrobis Arredondo.

También tuvieron grandes presentaciones el grupo GR Dancer y su baile K-pop, la danza hindú de Uma Devi Persaud, la agrupación de Danzas Nacionalistas Baila Conmigo, baile contemporáneo de Danzas Beledí y un espectáculo de la Asociación de Capoeira NAGOAS.

La experiencia de realizar un evento puede ser un poco compleja a la hora de organizarlo, pero en el transcurso del desarrollo llegan emprendedores y marcas que motivan a la creación de estos proyectos de carácter artístico.

“Al comienzo va a ser difícil, ya luego van a crecer un poquito más mientras interactúen, mucho mejor para ustedes, tú solamente debes hablar para que seas un poquito más conocido, por lo menos aquí en tu zona. Siempre es bueno hacer nuevos emprendimientos, es bueno incursionar y salir de la zona de confort” declaró García.

Les proporcionaron a los ilustrados y stands un lapso de 6 meses para que adquiriera mayor mercancía para la venta, realizar los dibujos y diseños, y tener un mayor tiempo de preparación.