En un esfuerzo conjunto para elevar el estándar de calidad en el sector turístico de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), a través del Instituto Nacional de Turismo (Inatur), estableció una alianza con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y la Asociación Venezolana de Hoteles Cinco Estrellas (Avecintel) para certificar saberes en materia de formación en oficios de la hospitalidad.

La jornada que se llevó a cabo en las instalaciones del hotel JW. Marriott reunió a expertos del sector público y privado, quienes se encargaron de validar los conocimientos en áreas del servicio hotelero.

Esta iniciativa, que ya ha certificado a trabajadores en cuatro talleres específicos —camarera, supervisión de piso, mejoras en servicios de lavandería y clínica de habitación—, subraya el compromiso del sector con el desarrollo profesional.

El objetivo principal es reconocer la experiencia, el conocimiento y la pasión por el servicio de los trabajadores, promoviendo una cultura de excelencia que va más allá de la capacitación tradicional, refiere nota de prensa de Mintur.

El éxito de esta primera fase sienta las bases para un próximo y ambicioso objetivo: la formación de formadores. Estos nuevos líderes tendrán la misión de replicar los conocimientos y, más importante aún, transmitir la vocación y el amor por la hospitalidad, asegurando así un legado de calidad y servicio excepcional en toda la industria turística del país.