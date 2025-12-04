El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó este jueves que las aerolíneas colombianas Wingo y su casa matriz, Copa Airlines, tienen previsto retomar sus itinerarios de vuelo hacia y desde Venezuela en un plazo máximo de 48 horas.

La medida se produce después de que ambas compañías aéreas decidieran suspender sus operaciones programadas para este jueves y viernes con destino a Caracas. Las aerolíneas justificaron la interrupción de sus vuelos alegando la existencia de «intermitencias en una de las señales de navegación» en el espacio aéreo venezolano.

El organismo regulador aeronáutico del país hizo el anuncio a través de una publicación oficial difundida en sus redes sociales.

«En tal sentido, esperamos que dichas líneas aéreas puedan reiniciar sus operaciones en el tiempo acordado», señaló la institución, confirmando la expectativa de una pronta normalización del servicio.

El INAC concluyó su comunicado ratificando la seguridad operacional en el país. «Mantendremos el monitoreo de las líneas aéreas que continúan sus operaciones en el país, ratificando la operatividad y seguridad del espacio aéreo venezolano», finalizó el texto.

El reinicio de operaciones de Wingo y Copa Airlines es clave para los viajeros que utilizan estas rutas, especialmente en la víspera de la temporada alta.