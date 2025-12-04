La Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fanahoven) ha manifestado su profunda preocupación ante la reciente suspensión de operaciones de algunas aerolíneas, una medida que, según advierte, tendrá un impacto significativo en la ocupación hotelera nacional durante la temporada navideña.

Alberto Vieira, presidente de Fanahoven, aseguró este jueves que el sector ve peligrar sus proyecciones para diciembre.

“Nosotros teníamos una expectativa de cerrar el mes de diciembre con un 50% de ocupación nacional, y ya llevábamos acumulado hasta un 32%”, explicó Vieira. “Teníamos muy buenas expectativas, sin embargo, dada esta situación, no sabemos si lo vamos a poder lograr.”

Turismo interno como salvavidas

A pesar del revés que representa la reducción de conectividad internacional o de rutas cruciales, el líder gremial destacó que la situación ha generado, paradójicamente, un impulso positivo para el turismo local, motivando a las aerolíneas a aumentar las frecuencias de sus vuelos internos.

“Esto ayuda a la movilidad de los turistas internos”, comentó Vieira, señalando que la demanda doméstica ya había generado cifras muy alentadoras. “Nosotros teníamos muchos hoteles que para este diciembre, principalmente en zonas como la región insular, en Margarita, ya habían reportado que habían vendido toda su disponibilidad, especialmente en las fechas clave del 24 y del 31 de diciembre.”

Llamada a la comunicación

Ante el panorama de incertidumbre que enfrentan muchos viajeros, Vieira hizo un llamado directo a quienes se vean afectados por las cancelaciones o cambios de itinerario y no puedan asistir a sus reservas.

El presidente de Fanahoven recomendó encarecidamente comunicarse de inmediato con los hoteles. “Cada uno tiene su tipo de política; si bien no pueden llegar en la fecha original de la reserva, el hotel puede conseguir otras opciones”, agregó, sugiriendo flexibilidad para reprogramaciones o vouchers.

El sector hotelero venezolano se mantiene alerta, buscando mitigar el impacto negativo en la ocupación, mientras confía en que el movimiento interno pueda compensar parte de las pérdidas generadas por las restricciones aéreas.