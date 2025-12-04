Seguramente cuando piensas o lees sobre física cuántica te parecerá un asunto lejano o algo que pocos entienden, pero ¿Qué pasaría si supieras que en el país se trabaja con cuántica desde hace bastante tiempo? Pues sí, hoy te traigo la fascinante noticia de que no solo en Venezuela se trabaja con cuántica, también el país fue reconocido con el Premio Nacional al Mejor Trabajo Científico, Tecnológico y de Innovación, en la mención Investigación Tecnológica de la mano de la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (Cendit).

Primero debemos explicar que es la cuántica y para qué sirve; física cuántica, también conocida como mecánica cuántica, es la rama científica que se encarga de estudiar el comportamiento de la materia y la energía en las escalas atómica y subatómica.

Con esta física se están desarrollando trabajos para proteger nuestros datos tecnológicos, como fotos, conversaciones y todo lo que subimos a las redes como usuarios. Este proyecto es multidisciplinario y cuenta con varios investigadores, como Gloria Carvalho, Luis Santos, Héctor Núñez, Freddy Brito que buscan demostrar vía computacional, la capacidad de usar los protocolos de criptografía cuántica, lo que se traduce en la distribución de clave cuántica, un mecanismo que se utiliza en la criptografía, pero que está específicamente orientado a redes modernas de fibra óptica, lo que va a permitir prepararnos para las evaluaciones experimentales en laboratorios de fotónica y compartir con estudiantes y colegas del área, detalla Héctor Núñez.

Trabajo en equipo

Núñez, es jefe de la Unidad de Fotónica del Cendit y líder del proyecto, que luego de varios años trabajando con la fibra óptica y la luz como fuente de energía eléctrica dentro de la fundación Cendit, se propuso demostrar un proyecto útil sobre el área de seguridad de datos, verificando que el tipo de protocolo de criptografía cuántica que fue seleccionada, se pueda aplicar en las mismas redes que llegan hasta nuestros hogares por fibra óptica y que nos permiten disfrutar del servicio del internet, proyecto que fue posible gracias al financiamiento del Fondo de Ciencia y tecnología.

Como primera etapa han validado computacionalmente este trabajo de manera ardua desde los laboratorios, como una manera palpable de obtener soluciones sobre seguridad de datos, dando ejemplo al país sobre el diseño y la construcción de un prototipo de módem con tecnología ADSL,, que está siendo comercializado actualmente por la empresa del estado Cantv. Este es un producto funcional fabricado 100 por cien en el país, con actualizaciones el año pasado para potenciar su uso por fibra óptica que usamos en nuestros hogares.

Representación en el Congrego Internacional de Tecnología, orgullo Nacional

Es tan ambicioso el proyecto que fue seleccionado para representar al país en el Congreso Internacional de Tecnología de Información y Comunicación que se celebrara en Londres en el mes de febrero del próximo año, para mostrar sus resultados que buscan dar soluciones a problemas actuales y reales, como el robo de información. Con ello se busca que se conviertan en una referencia tanto nacional como internacional, para un problema vigente que está orientado a redes modernas.

Los investigadores buscaron no solo dejar muy en alto a Venezuela y demostrar que en esta tierra hay un capital científico al servicio del pueblo, como los médicos y su vocación de servir, sino también demostrar las competencias de los investigadores para resolver problemas de las necesidades del país, como la seguridad de la información que es un tema que nos interesa a todos. Con este prototipo tecnológico demostramos una vez más que trabajando juntos, y con sello venezolano, logramos grandes cosas.