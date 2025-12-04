Ridery presentó oficialmente Panita, un chatbot avanzado desarrollado en Venezuela que redefine la manera de interactuar con servicios a través de WhatsApp.

Sus creadores aseguran que Panita no es un asistente virtual convencional. Se trata de una plataforma que conecta directamente a los usuarios con servicios reales mediante comandos de voz o texto, sin necesidad de abandonar la aplicación de mensajería, diseñado para responder a las necesidades del contexto venezolano, ofreciendo tres beneficios principales:

Operatividad con baja conexión: Funciona como un chat en WhatsApp, incluso con señal débil.

Sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales: Los usuarios acceden a servicios sin ocupar espacio en sus dispositivos.

Optimización de recursos: Consume menos datos móviles y memoria gracias a su diseño eficiente.

Durante el lanzamiento, Gerson Gómez, CEO de Ridery, subrayó que Panita representa una evolución significativa dentro del ecosistema de la compañía, gracias a la colaboración con aliados estratégicos. “Este producto marcará una nueva etapa en la forma en que los venezolanos, y potencialmente los latinoamericanos, se relacionarán con la tecnología”, afirmó.

Para iniciar, ofrece los servicios de sus empresas ya aliadas al ecosistema Ridery, por cuanto la empresa estima incorporar cada vez más nuevos servicios para consolidar el asistente virtual de los venezolanos.

Entre sus funcionalidades destacan:

1. La solicitud de transporte en todo el país, tiene acceso a todas las flotas Ridery (Premium, Económico, Moto, Ridery Abuelos, Ellas x Ellas) y múltiples métodos de pago.

2. La compra de pasajes de autobús a más de 50 ciudades a través de su aliado Busi Boletos para rutas nacionales de transporte interurbano.

3. Adquisición de entradas de cine, selección de asientos e incluso adquisición de caramelería, con la alianza de Cines Unidos.

4. Contratar servicios de transporte pesado, incluyendo mudanzas, escombros y hasta cisternas de agua, a través de Flety.

5. Mini apps conversacionales: permiten integrar formularios, pagos y selección de opciones directamente en WhatsApp.

«Queremos posicionar Panita como un asistente personal de cada uno de los venezolanos, pues es capaz ya de responder preguntas académicas, técnicas y profesionales; ofrecer orientación médica general; resolver dudas de programación; buscar información con fuentes verificadas; y generar, editar o analizar imágenes en alta resolución, convirtiéndose en una herramienta útil para estudiantes, profesionales y empresas», dijo Gómez.

De pana y todo

Gómez explicó que la iniciativa surgió en 2022 de la mano de Diego Hernández, especialista venezolano en Inteligencia Artificial formado en Georgia Tech, quien aportó su experiencia internacional para crear una solución nativa que no depende de VPN y que funciona incluso en condiciones de conectividad limitada.

Asegura que el chatboth integra estándares de seguridad de nivel mundial y gestión avanzada de bases de datos, garantizando confiabilidad y eficiencia. Adicionalmente, dejó correr que pronto Panita podrá hacer la validación de pagos vía Zelle.

«Estamos trabajando en ello», dijo, así como las alianzas con clínicas y centros de salud, que según el estudio de movilidad de Ridery, es el segundo sitio más solicitado por los servicios Ridery, seguido por los terminales de autobuses y aeropuertos, pues la primera opción, recae en los centros comerciales.

El impacto de la herramienta ya es tangible: en su fase de prueba interactuó con más de 350.000 personas, gestionó 40.000 viajes mensuales de Ridery y procesó alrededor de 830.000 mensajes.

Para comenzar a usar Panita, solo se debe guardar el número +58 412-1726482, abrir un chat y escribirle. No requiere VPN, registro ni configuraciones adicionales, y mejora progresivamente con cada interacción del usuario. «Ya llevamos 110 actualizaciones desde su lanzamiento de prueba», acotó.

Conversar con Panita por los momentos es totalmente gratis. Solo se paga por los servicios que decida solicitar, como un viaje, una entrada de cine o un boleto de bus, igual que si los adquirieras por otra vía. «Estamos en un periodo de prueba, tal vez más adelante se puedan ofrecer paquetes corporativos o planes a los heavy users«, comentó Gómez. «Por ahora no existe un pago para los usuarios, pues se realiza a las plataformas que se incorporan a las alianzas, se realiza una prueba de monetización aleatoria para determinar la disposición de los usuarios a pagar por un servicio de estas características», explicó