El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó la mañana de este 1 de marzo que, en general, el clima en Venezuela se caracteriza por cielos poco nublados.

No obstante, en varias regiones del país, especialmente en Guayana Esequiba, Delta Amacuro, el norte de Monagas, Sucre, sur de Bolívar, Amazonas, zonas de la Gran Caracas, este de Falcón, Yaracuy, piedemonte andino-llanero y los Andes, se observa nubosidad fragmentada.

El informe detalla que, en estas áreas con nubes dispersas, es probable que se registren lluvias aisladas, aunque no se prevé que afecten de manera considerable otras partes del país.

A pesar de la nubosidad en algunas zonas, el clima en la mayoría de los estados es favorable, con cielos despejados que permiten un domingo soleado para gran parte de los venezolanos.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a la población mantenerse alerta ante posibles cambios en las condiciones climáticas.