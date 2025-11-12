Con la presencia de la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, autoridades regionales y municipales inauguraron la Unidad de Hemodiálisis “Por Amor a Bolívar”, en los espacios del VEN 9-1-1, ubicados en el municipio Caroní.

La gobernadora Yulisbeth García junto a los alcaldes Yanny Alonzo (Caroní) y Sergio Hernández (Angostura del Orinoco), el comandante de la ZODI Bolívar y G/D Miguel Antonio Yilales Arteaga, pusieron en marcha este servicio con una capacidad de atención de 2.600 hemodiálisis y diálisis peritoneal a pacientes renales.

La Unidad de Hemodiálisis fue dotada con 28 máquinas de última generación, además de la instalación de los puntos de agua y electricidad, necesarios para el servicio y el respectivo acondicionamiento de las áreas.