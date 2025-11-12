La Dirección de Economía de la Alcaldía de Caroní llevó a cabo un contundente procedimiento de levantamiento de un puesto ilegal de venta de fuegos artificiales en el centro de San Félix, reforzando las medidas de seguridad y el cumplimiento de las normativas municipales en materia de comercialización de material pirotécnico.

El operativo se ejecutó tras un previo llamado de atención que fue ignorado por el comerciante. Posteriormente, se procedió al comiso inmediato de toda la mercancía, la cual fue sometida a un proceso de deterioro controlado mediante sumergimiento en agua, con el fin de garantizar su inutilización y evitar cualquier riesgo.

Este procedimiento contó con el apoyo fundamental de la Brigada Motorizada de Patrulleros de Caroní, asegurando el orden y la legalidad durante la incautación en el concurrido centro de San Félix.

Estricta prohibición

El director de Economía de la Alcaldía de Caroní, Franklin Paredes, enfatizó la prohibición total de la venta ilegal de juegos pirotécnicos en el municipio. «Solo se autorizará la venta en los puntos designados y bajo estrictas regulaciones. La seguridad de nuestros ciudadanos es la prioridad», declaró Paredes. La Alcaldía ha determinado que la venta formal y permisada solo podrá realizarse en los siguientes puntos: Cerro del Gallo, Cruz del Papa, y dos (2) centros adicionales por escoger. Condiciones para la comercialización Para que la Dirección de Economía pueda otorgar el permiso de comercialización, los solicitantes deben contar con el visto bueno obligatorio de las siguientes instituciones, garantizando que el sitio y manejo del material cumplen con las máximas medidas de seguridad: DARFA (Departamento de Armas y Explosivos), Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Servicio VEN911. Paredes enfatizó que la Alcaldía de Caroní continuará vigilante y ejecutando este tipo de operativos para garantizar que el comercio se desarrolle bajo los parámetros de la ley, protegiendo la vida y los bienes de la ciudadanía.