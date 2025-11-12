Sia sorprendió a sus seguidores tras anunciar su próximo lanzamiento musical: una colaboración con la cantante mexicana Belinda. La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos de ambas artistas, ya que se trata de una nueva versión de Snowman, el tema navideño que la australiana estrenó en noviembre de 2017 y que se convirtió en uno de los más escuchados durante las fiestas decembrinas.

De acuerdo con la información compartida por Sia en sus redes sociales, la nueva versión de Snowman se estrenará el viernes 14 de noviembre a medianoche en todas las plataformas digitales. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el estilo, el videoclip o la producción detrás de esta colaboración.

Belinda celebra la noticia

Por su parte, Belinda también confirmó la colaboración a través de sus historias de Instagram, donde se mostró visiblemente emocionada. “Necesito un pellizco”, escribió la artista junto a una imagen del anuncio oficial, expresando su entusiasmo por trabajar con una de las voces más reconocidas del pop internacional.

Un reencuentro musical con historia

Aunque muchos fanáticos podrían pensar que esta es la primera vez que ambas artistas colaboran, en realidad Sia y Belinda ya habían compartido un vínculo creativo años atrás.

En 2006, Belinda lanzó su exitoso disco Utopía, que incluyó temas como Bella traición y Ni Freud ni tu mamá. Lo que pocos sabían es que la canción que da nombre al álbum, Utopía, fue compuesta por Sia Kate Isobelle Furler, antes de alcanzar la fama mundial.

Se desconoce cómo surgió el contacto entre los equipos de producción, pero se especula que la colaboración se concretó durante la preproducción del disco. Con esta nueva unión casi dos décadas después, ambas artistas reavivan una conexión musical que promete sorprender a su público, explica Infobae.