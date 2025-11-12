Nintendo continúa su conquista del séptimo arte con Super Mario Galaxy: La película, una ambiciosa producción animada que promete repetir —e incluso superar— el éxito obtenido por Super Mario Bros. La película. La cinta llegará a los cines de todo el mundo el 3 de abril de 2026, consolidando la estrategia de la compañía japonesa de trasladar sus icónicas franquicias al cine.

El tráiler oficial ya ha sido revelado y, según los fanáticos, anticipa una experiencia visual deslumbrante que captura la magia cósmica de los videojuegos originales.

Estrellas, galaxias y voces de lujo

Entre los nombres más destacados del elenco se encuentra Brie Larson, ganadora del Óscar, quien dará vida a Estela (Rosalina), la maestra de las estrellas. También se une Benny Safdie como la voz de Bowsy, el hijo de Bowser, presentado por el propio Jack Black, quien vuelve a interpretar al temido villano del Reino Champiñón.

La trama tomará inspiración directa de los dos juegos Super Mario Galaxy, considerados por la crítica como algunos de los mejores títulos de plataformas de todos los tiempos. Además, Yoshi tendrá un papel crucial en la exploración espacial junto a Mario, recordando su protagonismo en la segunda entrega del videojuego.

Parte de una celebración legendaria

El estreno coincidirá con el 40 aniversario de Super Mario, un evento que Nintendo celebrará con múltiples lanzamientos. Entre ellos destacan Mario Tennis Fever, que llegará el 12 de febrero de 2026, y Yoshi and the Mysterious Book, previsto para la primavera del mismo año.

Finalmente, ambos títulos acompañarán el relanzamiento del recopilatorio Super Mario Galaxy 1 & 2 para Nintendo Switch, completamente retrocompatible con la futura Nintendo Switch 2, confirmando que el universo de Mario sigue expandiéndose… ahora también entre las estrellas.