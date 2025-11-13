Este miércoles, un nuevo grupo de venezolan@s retornó al país en un vuelo proveniente de Texas, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, programa oficial que facilita el regreso voluntario de ciudadanos que enfrentan dificultades fuera de Venezuela.

El vuelo número 85 del año aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con un total de 279 personas a bordo. Según reportó el Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, el grupo está conformado por 218 hombres, 47 mujeres, 3 adolescentes y 14 niños.

A su llegada fueron recibidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional, quienes garantizaron el orden y seguridad en el proceso.

Atención médica

Como parte del protocolo, los retornados fueron sometidos a entrevistas para evaluar sus casos y recibieron atención médica inmediata. Posteriormente, fueron trasladados a sus hogares bajo acompañamiento de los órganos de seguridad del Estado.

Este programa, retomado en febrero de 2025 tras el acuerdo bilateral entre Caracas y Washington, representa un esfuerzo gubernamental por atender la crisis migratoria venezolana y otorgar apoyo a quienes deciden regresar.

Desde 2018, más de 350.000 venezolanos han regresado al país a través de esta iniciativa, que busca ofrecer un retorno seguro y digno a quienes enfrentan adversidades en el extranjero.

La Gran Misión Vuelta a la Patria reafirma el compromiso del Estado venezolano con sus ciudadanos, garantizando protección, atención y acompañamiento durante el proceso de repatriación y reinsertación social.