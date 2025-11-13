El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó este miércoles el pleno derecho de las fuerzas militares estadounidenses para operar dentro de su hemisferio, al realizar fuertes declaraciones en defensa de las operaciones militares de su país en el Caribe, que han generado críticas desde Europa.

Durante una conferencia de prensa al concluir la reunión de ministros de Exteriores del G7 en Niagara-on-the-Lake, Canadá, Rubio negó que se haya tratado en esas reuniones la legalidad de los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe vinculadas al narcotráfico, señalando que ningún país, incluyendo a la Unión Europea, planteó ese tema.

Ante la mención de que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, cuestionó estas acciones, Rubio expresó que la Unión Europea no está facultada para determinar lo que es la ley internacional ni cómo Estados Unidos debe defender su seguridad nacional. Agregó que Estados Unidos enfrenta ataques de organizaciones criminales terroristas en su hemisferio y que el presidente Donald Trump responde a esas amenazas.

Rubio también subrayó lo que consideró una postura hipócrita por parte de Europa, afirmando que mientras demandan a Estados Unidos proporcionar misiles con capacidad nuclear para defensa, critican el posicionamiento de portaaviones estadounidenses en el hemisferio americano.

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, anfitriona del encuentro, afirmó que la cuestión de la legalidad de los ataques recae en EE.UU. y que este país es quien debe determinar si está ajustada al derecho internacional.

La reunión contó con la presencia de ministros de exteriores del G7, junto a representantes de la Unión Europea y países invitados como Ucrania, Brasil, México, Australia, India, Arabia Saudita, Corea del Sur y Sudáfrica, con quienes Rubio sostuvo reuniones bilaterales.

Estas declaraciones subrayan la firme defensa del gobierno estadounidense sobre sus operaciones militares en el Caribe, marcando un duro contraste con las posturas europeas y evidenciando las tensiones diplomáticas en torno a la seguridad regional.