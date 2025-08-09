El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este sábado el hallazgo de dos galpones con explosivos en el estado Monagas que, aseguró, están destinados a «actos terroristas» y que vinculó con la líder opositora María Corina Machado y el «imperialismo norteamericano», en referencia a Estados Unidos.

«Sabemos que los responsables de esto tienen vinculación directa con el extremismo político en Venezuela, vinculación directa con la señora María Machado. Nada de esto ocurre de manera espontánea. Todo esto lo ha planificado por el imperialismo norteamericano para hacer daño en Venezuela», aseguró Cabello en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde Monagas.

En ese lugar, agregó, que incautaron 1.137 cajas que contenían con explosivos, además de 35 rollos de cordón detonante, 125 detonadores eléctricos y 46 no eléctricos, entre otros materiales que, afirmó, iban a «utilizarlos para hacer daño» a los venezolanos.

«Lo que hemos encontrado aquí es alarmante, pero de altísimo poder destructivo que hay aquí acumulado. Hemos iniciado la investigación (…). Estamos a la búsqueda de unas 10 o 12 (personas vinculadas a este caso)», señaló.