Los gobiernos de China y Venezuela anunciaron la apertura de una nueva ruta comercial marítima directa, la cual conectará al puerto de Tianjin, al norte del país asiático, con los principales puertos venezolanos.

Estiman que esta ruta, denominada Tianjin-Caracas, reduzca los tiempos de tránsito de mercancías entre ambas naciones, optimice la logística y facilite el flujo comercial.

El acuerdo de esta nueva ruta comercial estima que se incremente sustancialmente el volumen de comercio bilateral, así como una mayor integración entre las economías de Asia y América Latina, indica una nota de VTV.

Recientemente, la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, informó que Venezuela y China negocian, en Shanghái, un acuerdo comercial que tendría el objetivo de establecer un «arancel cero» para al menos 400 productos venezolanos, bajo un esquema de beneficio mutuo.