A pesar de contar con el suministro de agua, el barrio Nueva República del municipio Angostura del Orinoco, tiene deficiencias el resto de los servicios básicos, que se encuentran una condiciones críticas, generando preocupación y malestar en la comunidad que lleva años constituida.

Las calles del sector carecen de asfaltado, aceras y brocales. Además, en la temporada de lluvia, las vías empeoran aún más, dificultando el tránsito de los vecinos y los vehículos.

También se suma la ausencia del servicio de aseo urbano y otro de los problemas que son más recurrentes y críticos como los bajones de la luz, que se han intensificado en las últimas semanas.

Los cortes repentinos y fluctuaciones de voltaje afectan el funcionamiento de electrodomésticos.

«La problemática es la luz, se va a cada momento. Y eso afecta fuertemente, ya a mí se me dañó un aire acondicionado», dijo a José Piñero, residente del mencionado barrio.

Ante este panorama, la comunidad de Nueva República hizo un llamado a los entes gubernamentales para que se atiendan las necesidades del sector al pedir asfaltado, aceras y brocales para las vialidades, mejoras en el sistema eléctrico y el servicio de recolección de basura.