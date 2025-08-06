El presidente, Nicolás Maduro Moros, recibe a las autoridades electas de gobernaciones y alcaldías para instalar la sesión del Consejo Federal de Gobierno (CFG) en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Tras la celebración de las elecciones del 25 de mayo y del 27 de julio, respectivamente; el jefe de Estado anunció que convocaría a un Consejo Federal de Gobierno con los alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios que resultaron electos, así como a las 24 autoridades regionales de las gobernaciones de todo el país, para profundizar los proyectos elegidos en las consultas populares, entre otros temas de la agenda de trabajo.

La agenda de trabajo para los próximos cuatro años, tiene que ver con la transformación del Estado moderno, para poner en el centro a la familia y al Poder Popular organizado y la transferencia de recursos a los proyectos del pueblo en cada entidad.

Acompañado de la primera dama de la República, Cilia Flores, el mandatario nacional dio la bienvenida a cada gobernador y gobernadora junto a alcaldes y alcaldesas de su estado, tanto del Gran Polo Patriótico como de los partidos de la oposición democrática que decidieron participar en las elecciones y así obtener el voto del pueblo venezolano.

El presidente Maduro ha hecho un gran esfuerzo de mantener el diálogo político con todos los sectores del país, y en especial con la oposición, para que la Venezuela que se va a construir sea de gran unidad nacional, independientemente de la posición ideológica que se tenga dentro de una tolda política.