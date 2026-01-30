El Inter Miami, liderado por Lionel Messi, visitará este sábado al Atlético Nacional en un amistoso inédito. El Estadio Atanasio Girardot de Medellín recibirá este encuentro de preparación para la temporada 2026, año en el que el club colombiano ya disputa torneos oficiales.

Este duelo representa el segundo examen de pretemporada para el vigente campeón de la MLS. El equipo estadounidense, bajo la dirección técnica de Javier Mascherano, busca pasar página tras caer 3-0 frente al Alianza Lima en Perú.

Además de Messi, el esquema titular probablemente incluya a figuras de peso como Rodrigo De Paul, el venezolano Telasco Segovia y el histórico goleador uruguayo Luis Suárez.

La gran ausencia será el lateral español Sergio Reguilón, quien sufrió un esguince de grado dos en su rodilla derecha apenas iniciado el partido en Lima.

«Aprovecharemos este encuentro para encontrar la identidad de juego que nos pide el entrenador. Vamos por buen camino», afirmó el central uruguayo Maximiliano Falcón.

El conjunto de Diego Arias llega con ritmo competitivo tras golear 4-0 al Boyacá Chicó en su debut liguero hace dos semanas.

El equipo no juega desde entonces debido a una curiosa carambola en el calendario: los conciertos de Bad Bunny en Medellín aplazaron su juego contra Jaguares, mientras que el compromiso ante Junior se pospuso precisamente para abrir espacio a este amistoso.

Nacional encara el 2026 con la Copa Sudamericana como gran objetivo y dispone de toda su artillería pesada, David Ospina, William Tesillo, Matheus Uribe y Edwin Cardona con los refuerzos, el lateral argentino Milton Casco y el extremo venezolano Eduard Bello.

Resto de la gira rosa

Tras el pitazo final en Medellín, el Inter Miami viajará a Ecuador para cerrar su preparación con dos retos adicionales.

El 7 de febrero se enfrenará a Barcelona de Guayaquil y el 13 a Independiente del Valle.

Finalmente, el equipo de Mascherano debutará en la MLS el 21 de febrero visitando a Los Angeles FC.