CEl capitán Salvador Pérez ya tiene asegurada la compañía de cuatro jugadores de Grandes Ligas –tres outfielders y un utility- en la selección de Venezuela que jugará el Clásico Mundial de Beisbol 2026 en marzo.

Este jueves se hizo oficial la participación de Ronald Acuña Jr., estrella de los Bravos de Atlanta, que ya había dejado clara su intención de jugar con la escuadra venezolana y aseguraba tener permiso de su organización.

Esta será la segunda vez que el jardinero dispute el torneo, pues ya se había estrenado en la edición de 2023. En esa ocasión ligó de 18-4, impulsó un par de carreras y anotó cuatro en cinco juegos.

Los otros jugadores que aprobaron los protocolos y estarán en el roster definitivo de Venezuela, que se anunciará el próximo 5 de febrero son Maikel García, All Star y ganador del Guante de Oro como tercera base de los Reales de Kansas City, pero que también puede defender los jardines; Jackson Chourio, el guardabosque de los Cerveceros de Milwaukee, que tiene dos temporadas de más de 20 jonrones y 20 bases robadas en MLB.

También se sumó al grupo dirigido por el mánager Omar López, el patrullero Wilyer Abreu, que viene de ganar el Guante de Oro en dos campañas consecutivas en la pradera derecha de los Medias Rojas de Boston y es un bateador zurdo con capacidad para conectar extrabases.

De los cuatro confirmados, sólo Acuña tiene experiencia en esta competencia y los otros tres estarán debutando con el uniforme de Venezuela en el Clásico Mundial. Acuña y García jugaron en la temporada 2025-2026 de la LVBP con los Tiburones de La Guaira y Chourio se uniformó con las Águilas del Zulia.

A la espera de otros anuncios

El equipo de Venezuela sabe de antemano que no podrá contar con dos piezas valiosas, el receptor de Boston Carlos Narváez y el segunda base de los Astros de Houston José Altuve. Ambos se encargaron de informar su ausencia, motivada a asuntos relacionados con el seguro médico.

Hay todavía dudas con respecto a peloteros que siguen en la agencia libre, como Luis Arráez y Eugenio Suárez, pero el mánager López no quiere adelantar nada: “Ellos quieren participar, esperemos a ver, pero quieren estar”.

“En el Clásico pasado no se anunció a nadie antes de la fecha pautada, solo al Capitán, así como se hizo este año”, agregó el estratega en una rueda de prensa. “No nos podemos regir por lo que otros países hagan porque es distinto (…) nosotros tenemos una fecha y es el 5 de febrero”.

El dato

Omar López informó esta semana algunas fechas importantes para la selección: “Los jugadores se reportarán el 1 de marzo, el 2 tienen prácticas, y tanto el 3 como el 4 están programados juegos de exhibición a las 6:00 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos. Luego nos vamos a Miami y tenemos prácticas hasta nuestro primer juego”.