El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció el inicio de una jornada especial y masiva de trámites vehiculares y documentales que se desarrollará entre el 10 y el 16 de noviembre, abarcando un total de cinco estados del territorio nacional.

El despliegue busca ofrecer una respuesta rápida y eficiente a la ciudadanía, facilitando la actualización y puesta al día de la documentación requerida para la circulación de vehículos.

Servicios disponibles

Durante estos operativos, los usuarios podrán agilizar una amplia gama de trámites que normalmente requieren la movilización a sedes principales. Entre los servicios destacados se encuentran:

Emisión y Renovación de Licencias para Conducir (en sus distintos grados).

Traspasos y Registros Originales de Vehículos.

Asesoría Técnica y Legal Especializada en materia de transporte.

La iniciativa forma parte de la política del INTT de acercar los servicios a las comunidades y descongestionar las oficinas regulares.

Cronograma

Para el 10 de noviembre el operativo iniciará en Táchira, en el municipio García de Hevia, específicamente en la Casa Comunal, en el kilómetro 7.

El 11 de noviembre, las jornadas se realizarán en Monagas (Urbanización Las Vírgenes) en la avenida principal de Los Guaritos, en Mérida (municipio Tovar) en la carrera 6 entre calle 6 y 7, del sector El Corozo y en Táchira, en laPlaza Bolívar de García de Hevia. En la calle 1, entre la carrera 4 y 5.

Para el miércoles 12 de noviembre con cuatro puntos activos en los estados Mérida, Táchira y en Zulia, en la sede de Petrowayu y La Cañada.

El sábado 15 de noviembre el operativo finaliza en el estado Bolívar, en la parroquia Agua Salada, avenida principal del barrio Los Próceres.