La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acusó este sábado a Estados Unidos de adelantar «acciones intervencionistas» en América Latina y llamó a la región a enfrentar lo que calificó como una «agresión» impulsada por la Administración del presidente Donald Trump.

«La actual agresión de la Administración Trump contra el continente sigue reafirmando la certeza profética que, hace más de 200 años, sentenció el Libertador Simón Bolívar: ‘Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria a nombre de la libertad'», expresó el ELN en un comunicado difundido en X.

El pronunciamiento ocurre después de una serie de ataques del Ejército estadounidense contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Washington asegura haber hundido diecisiete lanchas desde septiembre, con un saldo de más de 70 muertos, como parte de lo que denomina una nueva etapa de su guerra contra las drogas.

Los Gobiernos de Colombia y Venezuela, así como organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), han cuestionado esas operaciones, que consideran ejecuciones extrajudiciales y violaciones a la soberanía de los países afectados.

Uno de los ataques, ocurrido el pasado 17 de octubre, fue atribuido por Estados Unidos a una embarcación vinculada al propio ELN.

En su comunicado, el grupo ilegal denunció que el «despliegue militar gringo y el uso desproporcionado de la fuerza sobre el Caribe y el Pacífico» busca «intimidar y chantajear para imponer sus lógicas de saqueo» y afirmó que los bombardeos contra lanchas son un «burdo montaje de combate al narcotráfico».

«El lanzamiento de bombas y misiles contra embarcaciones, asesinando personas indefensas, está enfocado en mantener la expoliación en el mundo y continuar imponiendo su hegemonía», sostuvo el ELN.

La organización armada, que mantiene negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, aseguró sentirse «identificada» con las luchas «antiimperialistas» y llamó a «patriotas, revolucionarios, sectores populares y nacionalistas» de la región a organizarse frente a las «acciones inmorales impulsadas por Trump».