El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) mantiene este jueves la restricción de circulación para vehículos de carga superiores a los 3.500 kilogramos. La medida busca garantizar la seguridad vial y facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante la festividad navideña.

El presidente del instituto, Luis Granko, difundió la información a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de cumplir con esta disposición para preservar la vida de los usuarios en las vías.

La restricción cumple lo estipulado en la resolución conjunta de los ministerios de Relaciones Interiores y de Transporte, publicada en la Gaceta Oficial 42.425.

Según el comunicado, la prohibición no aplica a vehículos que transporten productos esenciales, como alimentos, materias primas, asistencia vial, emergencias y suministros médicos.

También quedan exceptuados los camiones que trasladan agua potable, químicos para potabilización, oxígeno hospitalario, desechos sólidos, gas doméstico y combustible.

Finalmente, el presidente del Intt exhorta a los transportistas a tomar previsiones y cumplir con las medidas, pues su colaboración es fundamental para proteger la integridad de la población durante estas fechas.