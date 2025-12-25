El 25 de diciembre en Venezuela, las tradiciones giran en torno a la familia, la fe y la buena comida, donde destaca la cena de Nochebuena con hallacas, pan de jamón y pernil, la asistencia a la Misa de Gallo, las patinatas, la música de gaitas y aguinaldos, y la entrega de regalos del Niño Jesús en la madrugada.

De igual forma, para la espera del Niño Dios, las familias venezolanas decoran el árbol de Navidad con guirnaldas y adornos de todo tipo, lo que va a depender de cada región. Asimismo, se incorpora el tradicional pesebre con La virgen María, San José y los animales representativos para la época del nacimiento de Jesús.

La misa de gallo, por su parte, se celebra la noche del 24 de diciembre en las iglesias católicas. Conmemora el nacimiento de Jesús y reúne a los fieles para celebrar la fe y la esperanza. En Venezuela, la misa del gallo suele ir acompañada de villancicos, pesebres vivientes, fuegos artificiales y tambores. Tiene su origen en el siglo V, cuando el papa Sixto III estableció que se celebrara una misa solemne en la basílica de Santa María la Mayor en Roma, donde se conserva un trozo del pesebre donde nació Jesús. Desde entonces, la tradición se extendió por todo el mundo cristiano y se adaptó a las costumbres locales.

Como la alegría es predominante de esta festividad, en casas, comercios y vehículos se escuchan gaitas, aguinaldos y parrandas tradicionales del asueto.