El 25 de diciembre en Venezuela, las tradiciones giran en torno a la familia, la fe y la buena comida, donde destaca la cena de Nochebuena con hallacas, pan de jamón y pernil, la asistencia a la Misa de Gallo, las patinatas, la música de gaitas y aguinaldos, y la entrega de regalos del Niño Jesús en la madrugada.
De igual forma, para la espera del Niño Dios, las familias venezolanas decoran el árbol de Navidad con guirnaldas y adornos de todo tipo, lo que va a depender de cada región. Asimismo, se incorpora el tradicional pesebre con La virgen María, San José y los animales representativos para la época del nacimiento de Jesús.
La misa de gallo, por su parte, se celebra la noche del 24 de diciembre en las iglesias católicas. Conmemora el nacimiento de Jesús y reúne a los fieles para celebrar la fe y la esperanza. En Venezuela, la misa del gallo suele ir acompañada de villancicos, pesebres vivientes, fuegos artificiales y tambores.
Tiene su origen en el siglo V, cuando el papa Sixto III estableció que se celebrara una misa solemne en la basílica de Santa María la Mayor en Roma, donde se conserva un trozo del pesebre donde nació Jesús. Desde entonces, la tradición se extendió por todo el mundo cristiano y se adaptó a las costumbres locales.
Como la alegría es predominante de esta festividad, en casas, comercios y vehículos se escuchan gaitas, aguinaldos y parrandas tradicionales del asueto.
Otra actividad que se ha vuelto tradición, es el «amigo secreto, santa secreto, amigo invisible o angelito», en el cual una persona le regala algo a otra persona que le ha tocado por sorteo, sin que esta lo sepa. El día de la entrega, se hace una fiesta donde todos los participantes llevan sus regalos envueltos y los ponen debajo de un árbol o en una mesa. Luego, se van nombrando uno a uno y cada quien recibe su regalo con sorpresa y alegría. Es una forma de compartir y expresar cariño entre amigos, familiares o compañeros de trabajo.
La Navidad llegó a Venezuela durante la época colonial, traída por los conquistadores españoles y las órdenes religiosas que evangelizaron a los pueblos indígenas. Con el tiempo, estas tradiciones católicas se mezclaron con elementos africanos y costumbres locales, dando lugar a una celebración profundamente mestiza.
