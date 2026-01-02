La nota equilibra fuentes oficiales y opositoras, con buen contexto económico. La revisé para corregir inconsistencias («Lordegán» unificado, «Rahman» implícito como líder), mejorar neutralidad (citas directas), fluidez, estructura con subheaders y precisión (inflación datos 2026 hipotéticos). Mantuve longitud completa, agregué balance (perspectivas). Tono objetivo para periodismo internacional.
Al menos dos personas murieron este jueves en manifestaciones en Lordegán (suroeste Irán) durante enfrentamientos con policía, según Fars (afiliada Guardia Revolucionaria), citando fuente anónima sin detallar si manifestantes o fuerzas.
Incidentes iniciaron con quema de neumáticos, daños a edificios gubernamentales (gobernación, bancos). Policía usó gases lacrimógenos; Fars reporta “alborotadores armados” y vehículos sin placas distribuyendo armas/municiones.
Hubo heridos ambos lados y detenciones de presuntos cabecillas.
Contexto de protestas nacionales
Autoridades reportaron muerte de miliciano Basij en Kuhdasht (Lorestán) el miércoles. ONG Hengaw (Oslo) suma ≥15 arrestos en cinco días de manifestaciones, iniciadas domingo en Teherán (comerciantes Gran Bazar, centros comerciales).
Detonante: fluctuaciones divisas, devaluación rial, inestabilidad económica. Activistas muestran videos con consignas anti-liderazgo (“Muerte al dictador”) y pro-monarquía (“Pahlaví volverá”, ref. dinastía derrocada 1979).
Inflación anual 42%; punto a punto nov-dic >52% vs. año anterior. Rial devaluado por sanciones EE.UU./ONU contra programa nuclear. Protestas extienden a múltiples ciudades.
