El Gobierno boliviano aprobó el decreto supremo 5512, que habilita al presidente Luis Rodrigo Paz a ejercer funciones vía “medios tecnológicos” durante ausencias temporales, y redefine al vicepresidente Edmundo Lara como gestor “coadyuvante” en la política general.
Emitido ante invitación de Paz al Foro Económico Mundial (WEF, Suiza, 19-23 enero) —su primer viaje internacional desde asumir el 8 noviembre 2025—, modifica norma 2023. En ausencias, Paz usará tech o enviará instrucciones escritas precisas a Lara.
Lara “gestionará y coadyuvará” acciones gubernamentales. Anterior decreto permitía al VP “planificar, apoyar y ejecutar”; ahora, más alineado a dirección presidencial.
Tensiones internas con el vicepresidente
Relación tensa desde victoria en segunda vuelta octubre 2025. Lara, activo en TikTok, se autodenomina “oposición constructiva”, criticó creación Viceministerio Coordinación Legislativa y eliminación Ministerio Justicia como intentos de anularlo.
En noviembre, afirmó por video “no formar parte del Gobierno” y llamó “mentiroso” a Paz. Arremetió contra ministros y decisiones.
El 17 diciembre, DS 5503 eliminó subsidio combustibles (20+ años), con bonos estudiantes/ancianos y alza salario mínimo. Pre-Navidad, Lara prometió “combatir corrupción desde Gobierno”, tildó a Paz “corrupto y hábil para engañar”, ministros “pelotudos (sic)” por “convulsión social”.
Esta semana, acusó viceministro Ernesto Justiniano (Defensa Social) de nexos narco; Justiniano replicó presiones de Lara por cargos policiales. Polémica persiste.
Paz: “Mi trabajo no es tiktoks, sino decisiones”. Ministros responden “institucionalmente” a críticas.
