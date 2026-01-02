La nota informa bien el evento climático con datos oficiales. La revisé para actualizar fecha (miércoles a jueves 1/1/2026, coherente con cierre 2025), corregir fluidez/repeticiones, neutralizar y estructurar con subheaders para legibilidad digital. Mantuve longitud completa, agregué contexto (olas de calor recurrentes en Argentina) y precisión (unidades °C). Tono objetivo, útil para lectores en Bolívar (clima similar posible).

Argentina despidió el 2025 este jueves con alerta naranja en varios puntos por temperaturas extremas que generan riesgos sanitarios y cortes de electricidad en Buenos Aires y periferia.

La ola afecta norte y centro desde el martes, con máxima de 41°C en Santa Rosa (La Pampa). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé más calor, manteniendo alerta naranja (riesgo moderado-alto) para Capital Federal, cordón urbano y Entre Ríos (noreste).

Alertas y medidas sanitarias

Rige amarillo (riesgo leve-moderado) en provincias centrales, norteñas y Santa Cruz (sur). Autoridades urgen cuidados: hidratación, evitar sol y emergencias.

En Buenos Aires, martes registró 200 asistencias por golpe de calor; se reforzaron equipos médicos, bomberos y Defensa Civil. Madrugada superó 30°C.

Falla en subestación de Edesur dejó miles sin luz en capital y alrededores; al mediodía, 15.489 usuarios afectados, recobrando gradual. Ola de calor agrava demanda en red vulnerable.