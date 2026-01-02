Rusia transferirá a Estados Unidos los peritajes de drones ucranianos derribados que, según Moscú, atacaron el 29 de diciembre la residencia presidencial en Nóvgorod (Valdái), informó este jueves el Ministerio de Defensa vía Telegram.

“Extraímos el archivo de misión: el objetivo final era la residencia de Putin”, detalla el informe técnico de un dron. Los datos se enviarán por canales establecidos.

Defensa rusa indica 91 drones desde varios puntos, sobrevolando Briansk (49 destruidos), Smolensk (1) y Nóvgorod (41). Kremlin lo califica de atentado que socava paces lideradas por Trump, endureciendo su postura negociadora.

Trump, tras reunirse con Zelenski y hablar con Putin, compartió en redes un editorial del New York Post acusando a Moscú de fabricar el incidente para boicotear diálogos. CIA, vía WSJ, no halla indicios de ataque kievano a Putin.

Kiev reporta >10 intentos rusos contra Zelenski desde 2022. Primera denuncia rusa contra su líder, blindado desde la invasión.

Irán y Bielorrusia condenan; Francia pide pruebas.