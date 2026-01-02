Moscu (EFE), 1 dic .- Una imagen fija tomada de un vídeo facilitado por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra al jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el almirante Igor Kostyukov (izquierda), mientras entrega los datos de ruta descifrados y el controlador del dron derribado por las fuerzas de defensa aérea rusas el 29 de diciembre sobre la región de Nóvgorod a un representante de la oficina del agregado militar de la embajada de Estados Unidos en Moscú, Rusia, el 1 de enero de 2026. Un examen pericial reveló que Ucrania intentó atacar la residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod con drones, informó el almirante Igor Kostyukov. (Rusia, Ucrania, Moscú) EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA DEL MINISTERIO DE DEFENSA RUSO / FOLLETO FOLLETO ÚNICAMENTE PARA USO EDITORIAL/NO VENTA

Rusia transferirá a Estados Unidos los peritajes de drones ucranianos derribados que, según Moscú, atacaron el 29 de diciembre la residencia presidencial en Nóvgorod (Valdái), informó este jueves el Ministerio de Defensa vía Telegram.

“Extraímos el archivo de misión: el objetivo final era la residencia de Putin”, detalla el informe técnico de un dron. Los datos se enviarán por canales establecidos.

Defensa rusa indica 91 drones desde varios puntos, sobrevolando Briansk (49 destruidos), Smolensk (1) y Nóvgorod (41). Kremlin lo califica de atentado que socava paces lideradas por Trump, endureciendo su postura negociadora.

Trump, tras reunirse con Zelenski y hablar con Putin, compartió en redes un editorial del New York Post acusando a Moscú de fabricar el incidente para boicotear diálogos. CIA, vía WSJ, no halla indicios de ataque kievano a Putin.

Kiev reporta >10 intentos rusos contra Zelenski desde 2022. Primera denuncia rusa contra su líder, blindado desde la invasión.

Irán y Bielorrusia condenan; Francia pide pruebas.

