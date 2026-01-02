Colombia inició este jueves su periodo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (2026-2027), con voz y voto en temas de paz, seguridad, conflictos y crisis humanitarias, según la Cancillería.

Elegida el 3 de junio con 180 votos en Asamblea General, es su octava ocasión (última: 2011-2012). Junto a ella asumen Bahréin, RDC, Letonia y Liberia; culminan Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia.

Guiará su rol por respeto al derecho internacional, derechos humanos, soberanía, no intervención y resolución pacífica de controversias. Promoverá diplomacia centrada en personas, diálogo y orden internacional justo.

“Una oportunidad para participar activamente en decisiones globales”, enfatiza el Ministerio de Relaciones Exteriores, alineado con su tradición pacifista post-acuerdos.

El Consejo tiene 15 miembros: permanentes (China, EE.UU., Francia, Rusia, Reino Unido) y 10 no permanentes electos por dos años.