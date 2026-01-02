El presidente Donald Trump (79 años) afirmó en entrevista con The Wall Street Journal (WSJ) publicada este jueves que consume 325 mg diarios de aspirina por “superstición” como prevención cardíaca, pese a recomendaciones de dosis baja (81 mg), y atribuye su energía a “buena genética”.

La charla telefónica surgió tras irritación por un seguimiento médico del WSJ: “Mi salud está perfecta. La genética es muy importante, y yo tengo muy buena”.

Trump explica: “Quiero sangre diluida pasando por mi corazón”. Admite hematomas por la dosis alta (hábito de 25 años), usa maquillaje en manos tras golpes (ej. con Pam Bondi) y evita ejercicio más allá del golf: “Caminar en cinta es aburrido”.

Sobre sueño, envía mensajes a las 2 a.m.: “Nunca fui dormilón; cerrar ojos en reuniones es relajante”. Su médico, Sean Barbariella, menciona insuficiencia venosa tratada con calcetines de compresión (“No me gustaban”) y califica su salud como “excepcional” para el líder más longevo de EE.UU.