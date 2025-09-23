Israel mantendrá cerrado en ambas direcciones el cruce fronterizo de Allenby, el único que conecta Cisjordania con Jordania, desde el miércoles «hasta nuevo aviso», anunció este martes el jefe de la Autoridad General de Fronteras y Cruces palestina, Nazmi Muhanna.

La radio militar israelí señaló que la decisión se produjo por órdenes del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La cadena consultó a la oficina del mandatario si la decisión es una reacción a la oleada de reconocimientos del Estado palestino por parte de varios países entre el domingo y el lunes sin obtener respuesta.

Allenby abrió el lunes de nuevo al tráfico, según el diario israelí Haaretz, tras varios días de cierres y aperturas por parte de las autoridades israelíes, después de que el conductor de un camión que cargaba ayuda humanitaria abriera fuego contra los soldados en el cruce, matando a dos de ellos.

El jueves 18 de septiembre, el conductor del camión acabó con la vida de dos soldados de 68 y 20 años.

Tras el ataque, las autoridades israelíes clausuraron este paso fronterizo para el acceso de ayuda humanitaria hasta que se completara la investigación sobre lo ocurrido, si bien llegó a abrirse para el tráfico regular.

El cruce de Allenby es la puerta al extranjero de los palestinos de Cisjordania ocupada, que no reciben permiso para acceder a territorio israelí y utilizar el Aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv.

La decisión aísla aún más este territorio palestino, ya rodeado en buena parte por un muro con alambradas levantado por Israel. El muro, al igual que la ocupación de Cisjordania, son ilegales según la Corte Internacional de Justicia, que pedido a Israel que los desmantele.

El domingo, ante la oleada de reconocimientos al Estado palestino (ese mismo día lo ejecutaron Reino Unido, Canadá y Australia), Netanyahu aseguró que daría su «respuesta» a estas acciones a su retorno a Israel tras participar en la Asamblea General de la ONU.

Después de que varios países anunciaran su intención de reconocer a Palestina este verano, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, presentó una propuesta para que Israel se anexione el 82 % de Cisjordania, un paso que medios israelíes creen que podría dar el Gobierno de Netanyahu.