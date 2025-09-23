Estos días jueves 25 y Viernes 26 de septiembre en los estadios Salvador Sánchez y Ferrominera Orinoco se jugarán los pases a finales de la Copa Empresarial Guayana 2025, dónde se disputa la Copa CVG Venalum.

Salvador Sánchez presidente de la Organización dio a conocer que en las categorías Libre, Máster, Senior y Súper Senior iniciarán los juegos del pase de primeros lugares, dónde los ganadores pasarán directo a la final y los perdedores irán a un juego extra contra los otros clasificados para buscar a los segundos finalistas.

Resultados pasados

En el primer juego de la jornada Hidrobolívar derrotó 9×3 a Carbonorca con triunfo para el lanzador Juan González, siendo los mejores al bate por los ganadores Edgardo Alfaro de 3-2 y Sandy Yépez de 4-2.

A segunda hora Contraloría derrotó 4×0 a Ferrominera Orinoco con triunfo del lanzador Cristian González, donde los mejores al bate por los ganadores fueron Adrián Alfaro de 3-3 y Gabriel Rivas de 3-1.

A tercera hora en categoría Máster, el equipo de Contraloría derrotó 10×1 a Pdvsa, con fácil triunfo para el lanzador Juan Volcán. El mejor al bate por los ganadores fue Andri Peña quien ligó de 1-1.

En Categoría Senior, Sidor derrotó 8×1 a Briquetera, con triunfo del lanzador José Silveira, destacando como el mejor al bate José Gómez de 3-2.

A segunda hora Sidor derrotó 7×0 a Ferrominera, con triunfo del lanzador Pedro Silva, destacando como el mejor al bate, Leonel Aponte que tuvo la vista clarita al irse de 3-3.