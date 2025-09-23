El presidente del partido político Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, aseguró este martes que «no hay cuidado de la soberanía sin unidad nacional, es una prioridad».

«La unidad nacional nos debe llevar a la integración política, a hacer pactos, alianzas. No hay cuidado de la soberanía sin unidad nacional, sin proteger nuestras fronteras, sin luchar por nuestro petróleo y gas, es por ello que en esta coyuntura que estamos viviendo, nos tiene que llamar a la reflexión y a que se tome en serio el diálogo y que sea permanentemente», manifestó durante una entrevista transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

En ese sentido, Fermín comentó que esa unidad debe llevar también a afianzar esas alianzas que se tienen con otros países. Además, celebró la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro.

«Celebro esta instalación y llamo a la reflexión, de que no solo sea en momentos de crisis como la que estamos viviendo por el asedio constante del Gobierno de los Estados Unidos, si no tiene que ser por siempre. La lucha por la soberanía es permanente y es una prioridad, así no estuviésemos bajo amenaza ni sanciones, es una prioridad en cualquier momento histórico de nuestro país la defensa», afirmó.

Agregó que el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es una prioridad y «es cuando veo al pueblo alistándose, eso es amor por la patria, es compromiso, es por ello que debemos cuidar y proteger nuestra FANB, nuestros recursos, nuestra paz».

Asimismo, opinó sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas e indicó que «este organismo ha tenido oportunidades todos los días en detener acciones incorrectas, ilegales, acciones de injerencias, de guerra, pero no lo ha hecho, es decir un ejemplo es que hace casi nada por detener el genocidio en Gaza».