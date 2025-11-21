La Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF) y la Guardia Costera informaron este jueves sobre la incautación de 449,3 kilos de cocaína valorados en 23,7 millones de dólares estadounidenses durante una operación que tuvo lugar el miércoles en una embarcación sospechosa.

Las autoridades iniciaron una persecución cuando notaron la presencia del barco y los ocupantes intentaron arrojar varios paquetes de droga al mar mientras huían. La Guardia Costera logró recuperar la totalidad del contrabando y lo entregó a la Policía antidroga para su respectivo trámite.

Hasta el momento, no se ha informado si hubo detenidos durante el operativo, pero la JDF resaltó que se trata de un importante golpe contra las redes de tráfico de drogas que operan en la región.

Esta incautación coincide con el proceso de recuperación que atraviesa Jamaica tras el paso del huracán Melissa, que azotó la isla el pasado 28 de octubre como una tormenta categoría 5 y dejó severos daños, incluyendo 45 muertos y 15 desaparecidos.

Además, la operación se da en el contexto del despliegue militar estadounidense en el Caribe y Pacífico bajo la iniciativa Lanza del Sur, que ha intensificado la lucha contra el narcotráfico en zonas cercanas a Venezuela y Colombia, donde ya han perdido la vida más de 80 personas.

Esta acción representa un firme compromiso de Jamaica y aliados para combatir el narcotráfico en la región, a pesar de los desafíos climáticos y de seguridad.