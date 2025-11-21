El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que la primera exportación de gas hacia Colombia está lista y solo se espera la resolución de algunos detalles técnicos para iniciar la venta del combustible al país vecino.

«Ya la primera exportación de gas para Colombia está lista, está en la frontera esperando algunos elementos técnicos para que Venezuela empiece a vender gas a Colombia», señaló Maduro durante un evento del Congreso Constituyente de la Clase Obrera, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro enfatizó la importancia de la unión económica y social entre Venezuela y Colombia, que comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros, y expresó su deseo de superar las injerencias externas que han afectado históricamente la relación bilateral.

En julio pasado, ambos países aprobaron la creación de una zona económica binacional en la frontera común, con el objetivo de fomentar no solo la producción y exportación de gas, sino también la interconexión eléctrica y el desarrollo de proyectos estratégicos de transporte y comercio.

La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, calificó como «un paso histórico» el memorando de entendimiento firmado entre Caracas y Bogotá, el cual busca atraer inversiones, corregir desequilibrios y potenciar complementariedades en la región.

Este avance marca un hito significativo en la revitalización de las relaciones energéticas y comerciales entre Venezuela y Colombia, en un contexto de creciente colaboración binacional.