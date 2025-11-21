Las autoridades colombianas incautaron 14 toneladas de cocaína en el puerto de Buenaventura, el principal en el Pacífico del país, en lo que el presidente Gustavo Petro calificó como la «incautación más grande de la Policía de Colombia en la última década».

El mandatario anunció la operación a través de un mensaje en la red social X, destacando que el decomiso se realizó sin que hubiera un solo muerto, en un duro golpe a las organizaciones narcotraficantes que operan en la región.

Petro aprovechó para criticar el operativo Lanza del Sur, que Estados Unidos realiza para combatir el narcotráfico en Latinoamérica, y que ha destruido una veintena de lanchas en aguas del Caribe y Pacífico en las cercanías de Venezuela y Colombia, donde han fallecido más de 80 personas.

Colombia es el principal productor mundial de cocaína y concentra cerca de dos terceras partes de las hectáreas cultivadas con hoja de coca en el planeta, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unod).

En septiembre pasado, el Gobierno estadounidense retiró a Colombia de la lista de países con una lucha efectiva contra las drogas, explicó Petro, calificando la decisión de «arbitraria». Sin embargo, aseguró que la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca ha tendido a estabilizarse o incluso a disminuir durante su mandato.

Este importante decomiso representa tanto un reto operativo para las autoridades colombianas como una señal de su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, frente a las críticas internacionales y el contexto complejo del conflicto armado en el país.