El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa tomar «medidas adicionales» contra los carteles del narcotráfico en México, según informó este jueves la Casa Blanca, que al mismo tiempo reconoció los «avances históricos» logrados por el gobierno de Claudia Sheinbaum en la lucha contra estas organizaciones.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó la cooperación excepcional entre la administración mexicana y los esfuerzos en la frontera sur estadounidense para frenar la inmigración ilegal y el narcotráfico. Sin embargo, afirmó que Trump está muy interesado en implementar nuevas acciones contra los cárteles y que su equipo de Seguridad Nacional está en constante análisis de estas opciones.

Estas declaraciones llegan tras comentarios de Trump a inicios de semana, en los que expresó su descontento con México en la lucha contra el narcotráfico y no descartó ataques directos contra los cárteles en territorio mexicano, afirmando que estaría «orgulloso» de autorizar tales medidas, aunque sin confirmarlas.

Claudia Sheinbaum respondió rechazando cualquier intervención militar extranjera en México, insistiendo en la colaboración desde el intercambio de información pero reafirmando que las operaciones se realizan dentro del territorio nacional y sin aceptación de intervenciones externas.

Este contexto se desarrolla en paralelo al operativo Lanza del Sur, una estrategia estadounidense para combatir el narcotráfico en Latinoamérica que ha incluido la destrucción de embarcaciones presuntamente cargadas con droga en áreas cercanas a Venezuela y Colombia, donde han fallecido más de 80 personas.

La situación refleja la compleja relación bilateral en materia de seguridad, en la que la cooperación y los cuestionamientos coexisten mientras se planifican nuevas acciones para enfrentar el narcotráfico transnacional.