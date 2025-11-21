La estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) informó que ocurrió un incendio en las instalaciones del Mejorador Petrocedeño, ubicado en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, en Anzoátegui.

A través de un comunicado, la energética especificó que el siniestro, ocurrido en la tarde del miércoles 19 de noviembre de 2025, fue sofocado en su totalidad y que no existe registro de personas heridas o comunidades afectadas.

Asimismo, Pdvsa aseguró que no habrá interrupción de los procesos productivos de la industria, la cual mantiene sus operaciones.

La empresa indicó que se constituyó un comité de investigación «para determinar las causas del incidente y descartar un acto de sabotaje».

Segundo incendio en un mes

Es el segundo incendio en un mes que se reporta en el mejorador de crudo de Petrocedeño.

Fuentes sindicales y de los bomberos habían confirmado más temprano a la AFP sobre el siniestro que se registró el miércoles por la tarde.

La prensa local informó de una fuerte explosión antes de que se iniciaran las llamas. Columnas de humo se percibieron desde los alrededores de la zona, que usualmente está fuertemente resguardada.

Otro incendio se reportó el 6 de noviembre en este mismo complejo. La gobernación de Anzoátegui informó solo días después sobre la atención a comunidades de la zona que se habían visto afectadas.