Un nuevo derrame de petróleo se registró este jueves en la Amazonía ecuatoriana por la fuga de uno de los principales oleoductos del país cerca de la ciudad de El Coca, en la provincia de Orellana. Según las autoridades, el crudo no llegó al río Napo, afluente del Amazonas, pero sí afectó una finca rural en la comunidad La Conde, localidad García Moreno.

Equipos de la petrolera estatal Petroecuador arribaron al lugar para instalar barreras de contención y evitar que el derrame alcance el río. Las labores de limpieza incluyen el uso de maquinaria pesada, camiones de succión y agua a presión para recuperar la mayor cantidad posible de hidrocarburo.

El incidente ocurre poco más de una semana después de otro derrame que afectó el río Payamino y llegó hasta el río Napo, también en las cercanías de El Coca. En la finca afectada vive una pareja de adultos mayores que tuvieron que trasladar su ganado tras la contaminación. Ambos reclaman una indemnización inmediata, detallando que los operarios les presionaron para concluir la limpieza sin evaluar previamente los daños para compensación.

Impacto ambiental

Genaro Cumbicos, de 74 años y propietario de la finca, calificó el daño como «un daño para toda la vida», mientras su esposa Constancia Vicente señaló que «todo está contaminado», imposible para sembrar o usar el agua, además de no poder mantener el ganado en el terreno.

Los derrames de petróleo en Ecuador han sido frecuentes, con episodios de gran impacto ambiental principalmente por roturas en oleoductos que transportan el crudo desde la Amazonía hasta la costa pacífica, donde se refinan o exportan. La exportación de petróleo es un pilar importante para la economía ecuatoriana, produciendo alrededor de 470,000 barriles diarios, con aproximadamente el 70% destinados al mercado internacional, generando ingresos estimados en 10,000 millones de dólares anuales.

Este nuevo derrame añade preocupación sobre los impactos ambientales recurrentes en la región amazónica y su efecto en las comunidades locales y el ecosistema.