Sinner suspendido por dopaje

El tenista italiano Jannik Sinner aceptó una suspensión de tres meses tras llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) debido a un resultado positivo en sus controles realizados el año pasado.

La sanción y sus consecuencias

La sanción será efectiva desde el 9 de febrero hasta el 4 de mayo, impidiéndole participar en torneos importantes como el Sunshine Double, Montecarlo y Madrid.

Se espera que Sinner regrese en el Masters 1000 de Roma. Esta decisión llega luego de una exhaustiva investigación realizada por la ITIA, la cual incluyó el análisis de laboratorios acreditados por la AMA.

Investigaciones y conclusiones

Según el comunicado de la AMA, Sinner logró identificar la fuente de la sustancia prohibida.

La investigación concluyó que la infracción no fue intencional, una decisión respaldada por un panel independiente que determinó que no hubo culpa ni negligencia por parte del tenista.

Esto permitió el acuerdo de una suspensión de tres meses.

Declaración de Sinner

Sinner, quien dio positivo por Clostebol en marzo de 2024, había sido declarado inicialmente inocente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Sin embargo, aceptó la sanción impuesta por la AMA. En un comunicado facilitado por su equipo de prensa, Sinner expresó:

“Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esta base he aceptado la oferta de resolver este procedimiento con una sanción de tres meses”.

Futuro de Sinner

Esta decisión impactará temporalmente la carrera de Jannik Sinner, quien espera regresar con fuerza para seguir compitiendo en los torneos más importantes del circuito profesional.

Sus seguidores y el mundo del tenis estarán atentos a su regreso en el Masters 1000 de Roma, donde buscará recuperar su posición en el deporte.