La izquierdista Jeannette Jara reconoció este domingo su derrota frente al ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, e instó a «la unidad» para formar una oposición «propositiva, pero exigente y firme» al próximo Gobierno.

«La democracia habló fuerte y claro. Nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana. En la derrota es donde más se aprende y donde más firme debe ser la convicción democrática», declaró Jara, quien obtuvo el 41,7% de los votos frente al 58,3% de Kast.

En un discurso enérgico, rodeada de líderes de la izquierda y centroizquierda, la excandidata admitió que «no obtuvo el resultado que quería», pero afirmó que «la derrota siempre es breve». Llamó a mantener viva la coalición «histórica» que construyó el progresismo chileno, la más amplia de la historia del país, e instó a «cuidar» esa alianza.

Antes de su comparecencia, Jara anunció en redes sociales que se comunicó con el presidente electo para desearle «éxito por el bien de Chile».

Tal como pronosticaban las encuestas, Kast ganó con amplio margen y se convertirá en el primer pinochetista en llegar a La Moneda en el Chile democrático. Jara, que lideró la primera vuelta con el 26,9% de los votos, enfrentaba el recelo por su militancia comunista y la impopularidad del Gobierno saliente, del que fue ministra de Trabajo.

«Seguiremos juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho», concluyó.