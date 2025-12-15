El presidente de Chile, Gabriel Boric, garantizó este lunes una transición ordenada al ultraderechista José Antonio Kast, a quien recibirá mañana en La Moneda para entregarle «un país en marcha». El cambio de mando está previsto para el 11 de marzo.

«Al presidente electo le digo que se disponga prontamente a tender puentes, escuchar y enfrentar esta tarea con humildad y humanidad, como nos enseñaron quienes estuvieron antes», declaró Boric, escoltado por su comité político desde el palacio presidencial.

El mandatario progresista enfatizó que «Chile se construye sobre el legado de todos los chilenos y chilenas que trabajan por un país mejor». Destacó los resultados electorales conocidos «con certezas y sin cuestionamientos» horas después del cierre de urnas, fruto de «décadas de trabajo» en tradiciones republicanas.

«Quiero que sepan que Chile está orgulloso de sus tradiciones republicanas, que debemos cultivar y cuidar. En mi conversación con el presidente electo, le transmití que no solo yo, sino todos mis colaboradores, estaremos en esa línea», añadió.

«La bandera chilena nos arropa a todos. Somos parte de un mismo país y un mismo futuro, y Chile jamás se podrá construir a expensas de algunos», concluyó Boric.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales con el 58,18% de los votos frente al 41,82% de la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric, con más del 99% escrutado según el Servicio Electoral (Servel). Triunfó en las 16 regiones, incluidos bastiones izquierdistas como Valparaíso y la Región Metropolitana, y arrasó en zonas mineras del norte y agrícolas del sur.