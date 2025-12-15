El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó este domingo el «estado de prevención» en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán (Sololá), tras un enfrentamiento que dejó al menos cinco muertos y ataques de grupos paramilitares contra el Ejército y la Policía.

«En Consejo de Ministros hemos decidido implementar medidas extraordinarias para esta situación crítica. Declaramos el Estado de Prevención en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán», anunció Arévalo en rueda de prensa.

El Gobierno atribuye los hechos, iniciados el jueves, a «grupos del crimen organizado fuertemente armados» que aprovecharon un viejo conflicto territorial entre ambas comunidades para desplegar operaciones delictivas. La víspera, paramilitares atacaron un destacamento militar en Nahualá, tomaron la estación de policía y secuestraron a 15 agentes, según un comunicado oficial.

Videos gubernamentales muestran personas armadas en zonas montañosas y daños en aeronaves del Ejército. Medios locales reportan choques entre comunidades, pero el Ejecutivo lo califica de «ataque deliberado» contra fuerzas de seguridad.

Nahualá e Ixtahuacán, a 150 km al oeste de la capital, arrastran décadas de disputas territoriales. En diciembre de 2021, una matanza de 13 personas avivó la tensión durante meses.