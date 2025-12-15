El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú sacó del padrón electoral a ocho exfuncionarios inhabilitados por el Congreso, incluyendo al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien cumple 14 años de prisión desde noviembre. La medida impide sufragio, postulación y participación política para las Elecciones Generales 2026.

La resolución del máximo órgano electoral invoca el artículo 100 de la Constitución y detalla que las inhabilitaciones «despliegan efectos sobre los derechos políticos», excluyendo a los sancionados de elegir, ser elegidos o pertenecer a partidos.

Vizcarra acumula tres inhabilitaciones: 10 años (abril 2021) por vacunación irregular en pandemia; 5 años (mayo 2022) por infracción como ministro; y 10 años (junio 2024) por la disolución del Parlamento en 2019.

La lista incluye a la exfiscal general Delia Espinoza (10 años por infracción constitucional); exministros de Salud Víctor Zamora (10 años) y Pilar Mazzetti (8 años) por actos funcionales; exjuez supremo César Hinostroza y ex presidente del CNM Guido Águila (10 años cada uno por corrupción); y excongresistas Freddy Díaz (10 años por violación sexual) y Yesenia Ponce (10 años por corrupción).